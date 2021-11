Foot: la CAF soutient un Mondial tous les 2 ans et une Superligue africaine - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Foot: la CAF soutient un Mondial tous les 2 ans et une Superligue africaine Publié le vendredi 26 novembre 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Le Sud-africain Patrice Motsepe

Tweet

La Confédération africaine de football (CAF), réunie en Assemblée générale extraordinaire (AGE) ce 26 novembre 2021 au Caire, a apporté son soutien à une éventuelle Coupe du monde organisée tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans. L’AGE a par ailleurs encouragé la direction de la CAF à poursuivre la création d’une Superligue, nouvelle compétition qui réunira les meilleurs clubs africains.



La Confédération africaine de football (CAF), réunie en Assemblée générale extraordinaire (AGE) ce 26 novembre 2021, a affiché sa confiance, notamment par rapport à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022). Son président Patrice Motsepe a ainsi estimé que les Camerounais sont prêts « à 95% ». « Ce que j’apprécie, c’est l’engagement sincère du peuple camerounais, la détermination de toutes les parties prenantes, y compris celle du gouvernement à faire de cette CAN une réussite, a assuré ensuite le Sud-Africain en conférence de presse. Je suis absolument satisfait à ce stade. Je me concentre sur la CAN au Cameroun pour en faire un énorme succès et je suis convaincu que c’en sera un ».