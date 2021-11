Le Frapp révèle: “depuis ce matin, les prisonniers du Camp pénal sont victimes d’une répression féroce“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Frapp révèle: “depuis ce matin, les prisonniers du Camp pénal sont victimes d’une répression féroce“ Publié le vendredi 26 novembre 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

La prison du Camp pénal

Tweet

Eau chaude versée sur eux, tirs, grenades lacrymogènes, électricité coupée...



Plusieurs blessés sont dénombrés parmi les prisonniers.



Les prisonniers du Camp pénal ont même entamé une grève de la faim aujourd'hui pour protester contre la violence qui s'abat sur eux.



Le FRAPP, le collectif pour la justice et contre les violences policières ainsi que les familles des détenus suivent la situation avec beaucoup d'inquiétude.



Nous demandons à l'administration pénitentiaire de veiller à la sécurité des prisonniers et au respect de leurs droits et de mettre un terme aux brimades régulières dont sont victimes les prisonniers en général, ceux de la prison du Camp pénal en particulier.



Dakar, le 26 novembre 2021".