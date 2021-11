Démarrage à Dakar de la 8ème réunion du conseil exécutif de la FAAPA - adakar.com

La fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA)

La 8ème Réunion du Conseil exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) a démarré ce jeudi, à Dakar.



La rencontre de trois jours est organisée par l’Agence de presse sénégalaise (APS), membre de la FAAPA.



La cérémonie d’ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, en présence de députés, de diplomates, d’officiers de l’Armée et de la Gendarmerie, entre autres.



Sont présents pour les besoins de cette réunion, Khalil Hachimi Idrissi Directeur général de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), Président de la FAAPA, Oumou Barry Sana, Directrice générale de l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), 1ere Vice-Présidente de la FAAPA et Philippe Youhou, Directeur général de l’Agence Congolaise d’Information (ACI), 2ème Vice-Président de la FAAPA.



Buki Ponle, Directeur général de l’Agence de Presse du Nigéria (NAN), José Vaz Furtado, Directeur Général de l’Agence Cap-verdienne de Presse (INFORPRESS), Joseph Vodounon, Directeur général de l’Agence Bénin Presse (ABP), Kwame Weeks, Directeur général de l’Agence de Presse du Libéria (LINA), Mohamed Anis, Secrétaire Général de la FAAPA, Mathias Léandre Atignon, Secrétaire général Adjoint de la FAAPA et Rachid Tijani, Directeur de la Communication et de la Coopération à l’Agence MAP prennent aussi part à la rencontre.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par les interventions du Directeur général de l’Agence de presse sénégalaise (APS), Thierno Birahim Fall, et du président de la FAAPA, Khalil Hachimi Idrissi, DG de la Maghreb arab press (MAP).



Au menu de la rencontre de Dakar figurent une conférence inaugurale axée sur le thème ’’La transition digitale des agences de presse africaines, urgence et défis’’, la présentation du rapport d’activités de la Fédération et l’Examen du Plan d’action pour l’année 2022.



La lecture du rapport final de la 5ème Assemblée Générale de la FAAPA et celle du rapport et statistiques sur le site web de la FAAPA sont aussi retenues, entre autres activités.



La FAAPA vise à ’’promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre les agences de presse dans tous les domaines d’intérêt commun dont notamment l’information, la formation et les produits multimédia’’.



Ses membres fondateurs sont : l’Agence Marocaine de Presse (MAP), l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), l’Agence Guinéenne de Presse (AGP), l’ Agence Ivoirienne de Presse (AIP), l’Agence Congolaise d’Information (ACI), l’Agence Bénin Presse (ABP), l’Agence Camerounaise d’Information (CAMERPRESSE), l’Agence de Presse de Guinée-Bissau (ANG), la Ghana News Agency (GNA), la Liberia News Agency (LINA), l’Agence Malienne de Presse et de Publicité (AMAP), l’Agence d’Information du Burkina (AIB), l’Agence Nigérienne de Presse (ANP), l’Agence Tchadienne de Presse et d’Edition (ATPE) et l’Agence de presse du Cap-Vert (Infopress).





