Dakar : La raison de l'énorme embouteillage constaté ce jeudi Publié le vendredi 26 novembre 2021

Un camion gros-porteur s`est renversé sur l`autoroute à péage

Ce jeudi 25 novembre, durant la matinée, nombreux ont été les Dakarois en retard à leur travail ou tout simplement bloqués sur la route à cause d’un énorme embouteillage. Ce dernier a été constaté sur la route nationale 1 et et sur l’autoroute à péage, sur l’axe Pikine-Patte d’oie, en direction du centre-ville.



D’après nos informations, cet embouteillage a été causé par la panne d’un camion gros porteur sur la voie publique. La panne est survenue juste après la bretelle des HLM, axe stratégique, qui a eu des répercussions sur des dizaines et des dizaines de kilomètres à la ronde. Et le trafic, très important le matin, à l’heure où les Sénégalais rejoignent leur lieu de travail, a accentué l’embouteillage.



Aux dernières nouvelles, les sapeurs pompiers étaient en train de dégager le camion de la voie publique. Petit à petit, la circulation revient à la normale dans la capitale sénégalaise.



Il faut cependant noter que plusieurs fois durant la journée, des embouteillages monstres sont notés sur plusieurs axes routiers de la capitale. De Keur Massar à Pikine, en passant par le Croisement Cambéréne ou vers Colobane, circuler en voiture à Dakar peut parfois s’avérer très difficile.