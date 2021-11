Transport /L’Afrique du Sud permettra à 15 pays de bénéficier de son système de visa électronique d’ici mars 2022 - adakar.com

Dans le but de réduire les temps d’attente dans les administrations, les pays accélèrent la numérisation de divers services publics. En Afrique du Sud, c’est le processus d’obtention de visa que les autorités ont simplifié avec une solution déjà disponible dans plusieurs pays.



Jusque-là testé pour les ressortissants du Kenya, de l’Inde, de l’Arabie saoudite, du Cameroun, de la RDC et des Philippines, le système de visa électronique sud-africain pourra être utilisé par les voyageurs en provenance de nouveaux pays, d’ici mars 2022. C’est ce qu’a déclaré le ministre des Finances, Enoch Godongwana, dans des propos rapportés le mardi 23 novembre, par Business Tech. Le Nigeria, l’Egypte, l’Ethiopie, le Mexique, l’Ouganda, l’Iran, le Pakistan et la Chine feraient partie de la liste des nouveaux pays.



Le visa électronique est une solution numérique « sécurisée » qui remplace le visa traditionnel. Il est numériquement enregistré au passeport du voyageur dans le système et apparaît à l’écran, lorsque le document de voyage est scanné à un point d’entrée du pays de destination. Initialement prévu pour juin 2019, le lancement de la solution numérique sud-africaine a été retardé par les suspensions des vols internationaux consécutives à la pandémie de covid-19.



« Le module actuel de l’e-visa est conçu pour les touristes uniquement, et d’autres modules de la solution pour d’autres catégories de visas seront développés et déployés en fonction de la stabilisation de la version actuelle lancée », a déclaré Aaron Motsoaledi, ministre de l'Intérieur de la nation arc-en-ciel, qui indique qu’au fur et à mesure de la maturation du système, la solution sera améliorée et rendue disponible pour les ressortissants d’autres pays africains et du monde de 2022 à 2025.



Les solutions de visa électronique font partie intégrante des opportunités d’amélioration des services des administrations publiques en utilisant la technologie. Plusieurs pays africains ont déjà déployé des systèmes d’e-visa, en l’occurrence le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie ou encore le Kenya.



Adoni Conrad Quenum