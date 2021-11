Un nouveau fonds panafricain pour les aires protégées ? - adakar.com

Un nouveau fonds panafricain pour les aires protégées ? Publié le vendredi 26 novembre 2021 | RFI

© AFP par Rebecca Blackwell

Les forêts du bassin du Congo représentent 90% des forêts tropicales en Afrique et environ 80% de la biodiversité africaine

En prémices au premier congrès des aires protégées africaines qui se tiendra du 7 au 12 mars à Kigali, un projet de mécanisme financier panafricain est en préparation. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), 700 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour la protection de la biodiversité.



La Centrafrique compte 16 aires protégées, mises à rude épreuve par le changement climatique et les activités humaines. Une petite partie seulement de ces aires bénéficient de fonds notamment de l'Union européenne. Pour Nestor Waliwa, le directeur de la Faune et de la Flore en Centrafrique on est encore loin du compte : « Les fonds ne sont que pour le recrutement et la formation des écogardes, leur dotation en matériel, l'équipement pour la lutte anti-braconnage et peut-être l'achat de véhicules pour la mise en œuvre des activités sur le terrain. Ce sont surtout des aides très limitées avec des activités spécifiques aussi. Et il y a certains besoins qui ne sont pas couverts. Et cela ne couvre pas toutes les aires protégées, cela concerne seulement certaines aires protégées qui ne représentent même pas 40% de l'aire protégée totale. »