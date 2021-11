Sénégal : l’annonce de la restauration du poste de Premier ministre fait débat - adakar.com

Sénégal : l'annonce de la restauration du poste de Premier ministre fait débat Publié le vendredi 26 novembre 2021 | RFI

Le poste de Premier ministre aura donc été supprimé 19 mois. Supprimé et ressuscité par le même homme politique : le président Macky Sall. La majorité justifie cette réforme suite à la crise, l’opposition accuse la chef de l’État de faire passer ses intérêts avant ceux du Sénégal.



Prise et diffusée en catimini, intégrée dans le communiqué du conseil des ministres, la décision du président a provoqué une petite secousse politique alors que le pays est en campagne électorale.



À la tête de son mouvement Agir, Thierno Bocoum fustige Macky Sall et l’accuse d’avoir perdu du temps et de ne jouer que sa carte personnelle. « On ne peut pas se permettre de perdre deux années à tâtonner sur la présence ou non d’un Premier ministre. Finalement, ça met en avant ses calculs politiciens par rapport à la gestion du pays et non une volonté claire d’aller vers une gouvernance efficace qui va répondre aux besoins des populations. »