2021: Krépin Diatta déclaré forfait ! Publié le jeudi 25 novembre 2021

Football: Krépin Diatta s`engage avec l`As Monaco

C'est désormais officiel. Krepin Diatta ne sera pas de la CAN 2021. Sérieusement touché, le joueur de l'AS Monaco a déclaré forfait.



"Triste et douloureux tant pour mon club que pour mon pays, mais la vie est ainsi faite. Je garde la foi et je reviendrai encore plus fort. Merci pour tous les messages de soutien», a-t-il posté sur les réseaux sociaux.