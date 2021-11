1,3 milliards de FCFA détournés à Poste- Finances - adakar.com

La Direction de la Poste du Sénégal

Voilà une information qui ne va pas plaire aux agents de La Poste qui réclament depuis quelques années de meilleures conditions de travail mais surtout une modernisations de leurs outils et services. Selon le journal Le Témoin, l’affaire est, pour le moment, tenue secrète.



En effet, une somme de 1,3 milliard de francs aurait été détournée à « Poste-Finance », la filiale de la société nationale « La Poste », révèle nos confrères.



« Le trou est découvert au moment où l’ancien responsable de l’agence principale, M. Manga, après une prolongation de deux ans suite à son départ à la retraite, a reçu notification de cessation de travail, et où son remplacement, un certain M. Kobar, a été nommé. Les deux hommes n’ont pas encore eu le temps de faire la passation de service et le coffre-fort qui se trouve dans le bureau du partant n’a pas fait l’objet d’un inventaire. Ce qui étonne les employés de Poste-Finances », c’est que la direction générale n’a pas encore porté plainte. «

Une histoire semblable à celle qui s’était passée à l’Ipres



C’est comme ce qui s’était passé à l’Ipres il y a quelques années rappelle le quotidien. En effet, lorsque « Le Témoin » avait annoncé un détournement de plusieurs centaines de millions (plus exactement 575 millions) de francs au niveau des tickets de restauration, beaucoup de gens étaient incrédules. A l’époque, nous nous demandions pourquoi le directeur général, Mamadou Diagne Sy Mbengue, n’avait pas porté plainte. Il est vrai que son assistante était mêlée à l’affaire. Ce n’est que des mois plus tard que la justice

avait été saisie!