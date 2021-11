Ismaela Madior Fall: “Pourquoi le président a estimé nécessaire de réinstaurer le poste de PM“ - adakar.com

News Politique Article Politique Ismaela Madior Fall: “Pourquoi le président a estimé nécessaire de réinstaurer le poste de PM“ Publié le jeudi 25 novembre 2021 | Igfm.sn

Passation de service au ministère de la Justice

Dakar, le 16 avril 2019 - Le nouveau ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall, a été officiellement installé dans ses fonctions. Il a effectué la passation de services avec son prédécesseur. Photo: Pr Ismaïla Madior Fall Tweet

Ministre d'Etat, conseiller juridique du président, Ismaila Madior Fall a expliqué les raisons pour lesquelles le chef de l'Etat a décidé de ramener le poste de premier ministre. C'était hier à la télévision nationale.



"Aujourd’hui, le président de la République a considéré que nous sommes dans un nouveau contexte économique, parce qu’on est dans une phase Covid. Il y a l’impératif de relancer l’économie du pays. Il y a aussi un nouveau contexte politique.



Le président a senti la nécessité de mettre un Premier ministre pour mieux huiler la coordination des affaires gouvernementales sans que ce soit à son niveau. Pourquoi ? À cause du contexte diplomatique. Parce que le président de la République va être le président en exercice de l’Union africaine. Ce qui fait qu’il consacrera une partie de son énergie aux relations diplomatiques, à l’Union africaine.



Et c’est pour toutes ces raisons que le président a estimé nécessaire de réinstaurer le poste de Premier ministre dans l’ordonnancement constitutionnel du Sénégal (...)



Les Sénégalais considèrent que le président doit être secondé par un Premier ministre d’abord pour que le président ne soit pas obligé de toujours monter au front, qu’il ne soit pas toujours au contact avec tous les problèmes et en même temps aussi, il faudrait qu'il y ait toujours, c’est la vision un peu Machiavélienne de la politique.



Tout ne doit pas retomber directement sur le président, il doit y avoir un paravent, et le Premier ministre joue, parfois, ce rôle ».