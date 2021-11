Le Préfet Mor Talla Tine veut nettoyer Dakar (Document) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Préfet Mor Talla Tine veut nettoyer Dakar (Document) Publié le jeudi 25 novembre 2021 | xibaaru.sn

© Autre presse par Dr

Mor Talla Tine, Préfet de Dakar

Tweet

Dans le cadre de l’amélioration de la fluidité de la circulation et du cadre de vie dans la capitale, M. Mor Talla Tine, Préfet de Dakar, informe la population d’une imminente opération de désencombrement des emprises des axes routiers.



Ces opérations seront régulièrement menées, en collaboration avec la Direction Générale du Cadre de Vie, le Ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique, ainsi que l’AGEROUTE, les communes et d’autres services concernés.



A cet effet, tous les propriétaires de véhicules en panne ou d’épaves de véhicules se trouvant sur la voie publique, sont invités à libérer, sans délai, les espaces occupés.



A défaut , l’Administration se réserve le droit de procéder à la libération des emprises concernées, nonobstant les sanctions prévues par les textes en vigueur.