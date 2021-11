Mairie de Dakar : Recalé en appel, Bougane Guèye Dany saisit la Cour suprême - adakar.com

Mairie de Dakar : Recalé en appel, Bougane Guèye Dany saisit la Cour suprême Publié le jeudi 25 novembre 2021

Rencontre entre Abdoulaye Wade et Bougane Guèye Dany

Dakar, le 13 février 2019 - Depuis son arrivée à Dakar, la semaine dernière, l`ancien président de la République reçoit et consulte. Abdoulaye Wade, installé dans un hôtel de Dakar, a reçu ce mercredi Bougane Guèye Dany. Tweet

Le patron de presse et leader politique, Bougane Guèye Dany, n’entend pas faire insulte à son slogan «Gueum Sa Bopp». Sa candidature à la mairie de Dakar rejetée d’abord par le préfet du département, puis recalée par la Cour d’appel, le leader de la coalition Gueum Sa Bopp vient de se pourvoir en cassation, à travers une requête déposée sur la table de la Cour suprême.



Ce pourvoi en cassation déposé par l’avocat Me Khoureyssi Ba, vise à invalider la décision rendue par la Cour d’appel de Dakar.



Toutefois, «le leader de Gueum Sa Bopp continue son chemin, parce qu'il est aussi candidat à la commune de Mermoz Sacré-Cœur, jusqu'ici entre les mains de Barthélémy Dias qui, lui aussi, convoite la mairie de la capitale», précise son service de communication dans un post publié sur sa page Facebook.



Quoi qu’il adviendra de cette saisine, la grande coalition Gueum Sa Bopp a présenté au moins «11 listes validées dans le département de Dakar (Parcelles-Assainies, Grand-Yoff, Sicap Liberté, Médina, Plateau, Hann-Bel Air, Patte d'Oie, Yoff, Ouakam, Mermoz Sacré-Cœur et Grand Dakar)», renseigne la même source.