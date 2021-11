Macky Sall va réintroduire le poste de Premier ministre dans l’architecture gouvernementale (officiel) - adakar.com

La nouvelle est contenue dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 24 novembre 2021. Le président de la République, Macky Sall, a décidé de faire revenir le poste de Premier ministre, chef du gouvernement qui avait été supprimé au lendemain de sa réélection à la présidentielle de mars 2019.



La restauration du poste de Premier ministre va se faire par une révision constitutionnelle. D'ailleurs, le projet de loi en question a été adopté lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement.



"Le Président de la République a, par ailleurs, informé le Conseil, de sa volonté d’initier une révision de la Constitution en vue de l’instauration du poste de Premier Ministre", annonce le communiqué du Conseil des ministres.



Ayant présidé le Conseil des ministres avant de s'envoler pour Kinshasa, ce mercredi, le président Macky Sall a semblé justifié le retour du poste de Premier ministre moins de trois ans après sa suppression, en mai 2019. "Cette restauration, qui vient ainsi adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique, s’accompagne d’une nécessaire requalification des rapports entre l’Exécutif et le Législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale, et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au Président de la République", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Le dernier Premier ministre de Macky Sall était Mahammad Boun Abdallah Dione. Il occupait ce poste depuis sa nomination en juillet 2014. Mahammad Boun Abdallah Dione avait succédé à Aminata Touré qui était restée en fonction de septembre 2013 à juillet 2014.



Le tout premier chef de Gouvernement de Macky Sall était Abdoul Mbaye, banquier de profession. Il a coordonné l'action gouvernementale entre avril 2012 et septembre 2013.



