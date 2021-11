Sénégal : plaidoyer pour une éducation aux médias des enfants - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : plaidoyer pour une éducation aux médias des enfants Publié le mercredi 24 novembre 2021 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Bouna Manel Fall, nouveau directeur de la SODAV

Tweet

Face à la surcharge informationnelle consécutive à l’utilisation intense des moyens de communication digitaux, des programmes de formation et d’éducation aux médias pour les jeunes s’imposent, selon l’expert en droit des médias, Bouna Manel Fall.



Les enfants sont devenus une cible privilégiée des cybercriminels. Par naïveté ou ignorance, ils sont nombreux à tomber dans les pièges tendus par les pirates informatiques. Face à ce fléau qui conduit parfois au drame, l’expert en droit des médias, Bouna Manel Fall, plaide pour une éducation aux médias.



« Si les enfants reçoivent de l’information, car ils en ont le droit, et s’ils ont le droit de la produire, alors il faut leur expliquer quels sont les mécanismes de production, de collecte, de traitement et de diffusion de l’information », a-t-il déclaré.



S’exprimant mercredi à l’occasion d’un forum dédié à ce sujet, M. Fall a indiqué que cette éducation aux médias ne peut passer que par un programme qui devra aller vers l’école au niveau le plus bas pour accompagner l’enfant dans son parcours académique.



Cela est d’autant plus important « que les enfants viennent à l’école avec des outils médiatiques extrêmement puissants et dont même leurs parents ignorent l’usage. »



Partant de ce constat, il a invité les professionnels de l’éducation en relation avec les professionnels de l’information à mettre en place des programmes de formation et d’éducation aux médias. « C’est devenu une exigence dans ce pays », a-t-il martelé.



Les modules à enseigner devront permettre aux enfants de jouer un rôle central dans la production de l’information pour qu’in fine ils puissent se protéger contre toute tentative d’abus ou de chantage, a-t-il précisé.



ARD/cgd/APA