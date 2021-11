Macky Sall a quitté Dakar pour Kinshasa sur invitation de Félix Tshisekedi - adakar.com

News Politique Article Politique Macky Sall a quitté Dakar pour Kinshasa sur invitation de Félix Tshisekedi Publié le mercredi 24 novembre 2021 | aDakar.com

Départ du chef de l`État pour Kinshasa

Dakar, le 24 novembre 2021 - Le président de la République a quitté, ce mercredi 24 novembre 2021, Dakar pour se rendre à Kinshasa, la capitale de la République Déocratique du Congo. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a quitté Dakar, ce mercredi en début d’après midi, pour se rendre à Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo.

Le président Macky Sall a été salué à son départ de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, par un détachement de l’armée et des autorités civiles.



Dans la capitale congolaise, le chef de l’État prendra part, sur invitation de son homologue Félix Tshisekedi, à une conférence de haut niveau sur l’élimination des violences contre les femmes et les filles en Afrique. Cette rencontre importante va s’ouvrir demain jeudi dans la capitale de la RDC.



Selon la présidence de la République, le chef de l’État sera de retour à Dakar, le jeudi 25 novembre 2021.



Makhtar C.