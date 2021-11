Côte d’Ivoire : ouverture à Abidjan d’un atelier régional d’examens de la stratégie régionale ZLECAF de la CEDEAO - adakar.com

Côte d'Ivoire : ouverture à Abidjan d'un atelier régional d'examens de la stratégie régionale ZLECAF de la CEDEAO Publié le mercredi 24 novembre 2021

Plusieurs experts et représentants de la commission de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), des nations unies pour l’Afrique, de la commission de l’union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et délégués de pays membres de la CEDEAO prennent part à la réunion de revues technique CEDEAO-CEA sur le développement de la stratégie régionale de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour la région de la CEDEAO.



Ouvert du 23 au 25 novembre 2021 à Abidjan, ce séminaire de réflexion porte sur le commerce intra-africain au sein des pays membres. Cette initiative, qui s’inscrit dans la droite ligne de la démarche du gouvernement, se situe dans le cadre de la reformulation et de la mise en œuvre des stratégies nationales et régionales, pour une meilleure mise en œuvre de l’accord de la ZLECAF. Ces assises constituent l’occasion pour les participants d’approfondir davantage l’intégration économique en suivant une approche participative.« Je vous encourage tous (experts, directeurs régionaux) à mettre en place des stratégies régionales afin de permettre aux pays membres de la CEDEAO de tirer pleinement profit de l’accord de la ZLECAF » a exhorté Loesse Esso, représentant M. Souleymane Diarrassouba, Ministre du commerce et de l’industrie de Côte d'Ivoire.

Aussi s’est-il réjoui de la diversité, de la qualité des acteurs représentés à cet atelier, tout en les invitant à une participation franche, active, positive afin de parvenir à des conclusions exploitables par nos décideurs.



Les échanges entre les pays africains restent insignifiants. Estimés autrefois à environ 5,3 %, les échanges représentent environ 16 % en 2021 selon la Banque Africaine de Développement. Les États africains ayant pris conscience de la nécessité de commercer entre eux, ont travaillé pour la mise en œuvre d’une zone de libre-échange continentale africaine le 1er janvier 2021, pour faire de la continuité géographique un puissant levier de croissance et de partage de gain entre les pays africains.



Cyprien K.