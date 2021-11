Handisports/ Football: Macky Sall octroie une récompense de 5 millions aux joueurs et à l’encadrement de l’équipe des malentendants, vainqueur de la première CAN - adakar.com

Handisports/ Football: Macky Sall octroie une récompense de 5 millions aux joueurs et à l'encadrement de l'équipe des malentendants, vainqueur de la première CAN Publié le mercredi 24 novembre 2021

L`équipe nationale des malentendants reçue au palais par le chef de l`État

Dakar, le 24 novembre 2021 - Les Lions de l`équipe nationale de football des malentendants ont été reçus par le président de la République Macky Sall. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a reçu, mardi 23 novembre en fin de journée, l'équipe nationale du Sénégal des malentendants qui a récemment remporté la Coupe d'Afrique de Football.



C'était à l'occasion de la finale de la première Coupe d'Afrique des Nations de football des malentendants disputée contre le Mali, le 26 septembre dernier. Le Sénégal s'était imposé 1-0 contre le Mali lors de la compétition qui a eu lieu au Kenya.



Reçue au Palais en même temps que les dirigeants du football et du Comité national des handisports, l'équipe nationale des malendants a été dignement fêtée. Le chef de l'État a d'ailleurs, en guise de récompense, décidé de leur octroyer une prime spéciale de 5 millions FCFA aux joueurs et membres de l'encadrement.



Le chef de l'État a également décidé de distinguer les joueurs au grade de Chevalier dans l'Ordre national du Lion.



L'équipe nationale des malentendants est entraînée par Tassirou Diallo, un attaquant de l’équipe nationale senior sénégalaise des années 1970.



Makhtar C.