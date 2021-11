Le ballon officiel de la Can 2021 dévoilé ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Le ballon officiel de la Can 2021 dévoilé ! Publié le mercredi 24 novembre 2021 | AFrica Top Sports

© Autre presse par DR

Coupe d`Afrique des Nations

Tweet

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé le ballon officiel de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.



Initialement prévu pour être jouée en 2021, la Coupe d’Afrique des Nations aura bien lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le pays hôte accueillera les 23 autres nations qualifiées pour cette édition. Sur les réseaux sociaux, la CAF a diffusé une vidéo festive de la prochaine CAN, en dévoilant Toghu, le ballon officiel de la compétition. Nommé “Toghu”, nom d’un vêtement royal et traditionnel à motifs colorés et finement brodé des peuples grassfields de la région du Nord-ouest au Cameroun, il roulera sur tous les terrains lors de la prochaine compétition. Il a été donc choisi par la CAF pour rendre hommage à la tradition, l’honneur, la gloire et l’unité des peuples africains.

Commentaires