Orange bouscule à son tour Wave: "Nous avons les tarifs les moins chers d'Afrique" Publié le mercredi 24 novembre 2021

La concurrence est rude entre Orange Money et Wave

Orange Money a donc effectivement lancé son offensive pour prendre le contrôle du marché du mobile money au Sénégal. Hier, il a dévoilé ce qu’ils appellent les bonnes nouvelles. Elles sont au nombre de cinq.



«Les bonnes nouvelles du jour c’est d’abord une grosse baisse tarifaire, désormais sur orange Money le retrait d’argent est gratuit », a indiqué hier, face à la presse, Cheikh Tidiane Sarr, Dg Orange Finances Mobiles Sénégal.



Il informe, comme l’annonçait hier iGfm, que les frais de transfert sont à 0,8%. «Pour ceux qui en doutent, c’est inférieur à 1%. Ce sont les tarifs les moins chers d’Afrique pour ne pas dire du monde», dit-il.



Orange Money a aussi décidé d’élargir l’utilisation du Qr Code au dépôt et au retrait d’argent partout au Sénégal.



L’autre nouveauté, indique M. Sarr, c’est que les clients, qui n’ont pas de smartphones pourront utiliser une carte Qr pour faciliter leur transaction.



«La quatrième nouveauté, c’est la facilité de pouvoir épargner son argent dans son Kalpé Orange Money et d’être rémunéré pour cela», indique le Directeur d’Orange Finances mobiles.



Et la dernière mesure a trait aux transactions vis-à-vis de l’extérieur : «Sur l’international le transfert vers le Mali, la Côte d’ivoire Burkina Guinée Bissau est à 1, 5% avec le retrait gratuit.»



La balle est dans le camp des consommateurs qui choisiront le service qui leur conviendra le mieux.