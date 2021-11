Meilleur gardien du monde: Mendy nominé - adakar.com

News Sport Article Sport Meilleur gardien du monde: Mendy nominé Publié le mercredi 24 novembre 2021 | Rewmi

© Autre presse par DR

Edouard Mendy

Gardien de l`équipe nationale du Sénégal Tweet

Le portier sénégalais de Chelsea figure dans la liste des aspirants d’un trophée pour le meilleur gardien dont le vainqueur sera connu le 17 janvier 2022.



La FIFA a dévoilé le nom des derniers candidats aux The Best FIFA Football Awards 2021. Les lauréats (11) seront connus à l’occasion d’une cérémonie en ligne organisée le 17 janvier 2022.



Edouard Mendy se trouve parmi les candidats au Prix The Best de Joueur de la FIFA de 2021 pour le poste de meilleur gardien. Un jury d’experts de la FIFA l’a inclus dans une liste de 11 nominés au trophée, dont le vainqueur sera connu le 17 janvier 2022 dans un gala en ligne. Le gagnant sera désigné au terme d’un vote auquel participera le public sur FIFA.com et qui sera ouvert jusqu’au 10 décembre.



La saison 2020-2021 aura été exceptionnelle d’Edouard Mendy sous le maillot des Blues où il aura aidé les siens aux gloires notamment en Europe. Et sans surprise, le gardien de but sénégalais est nommé parmi les 5 portiers finalistes du Trophée The BEST FIFA 2021 du Meilleur Gardien de but.



Edouard Mendy a réussi une saison 2021-2022 exceptionnelle avec Chelsea et son début de saison de l’exercice en cours n’en est pas moins. Enchainant haute performance sur haute performance, le portier de Chelsea et des Lions du Sénégal a été retenu parmi les 5 portiers qui devront se disputer le Trophée THE BEST du Meilleur gardien de but de l’année 2021.



Vainqueur de la Ligue des Champions UEFA, de la Super Coupe d’Europe et Meilleur gardien UEFA de l’année, Edouard Mendy a de quoi mettre sur la table s’il ne s’agit que de performances et surtout d’impact individuel (35 cleansheets lors de ses 60 premiers matchs sous le maillot de Chelsea (record partagé avec Petr Cech). Il disputera la distinction avec Alisson Becker (Liverpool – Brésil), Manuel Neuer (Bayern Munich – Allemagne), Gigi Donnarumma (Paris Saint-Germain – Italie) et Kasper Schmeichel (Leicester – Danemark)