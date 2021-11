Thiaroye, une localité étranglée par les projets de l’Etat - adakar.com

Publié le mercredi 24 novembre 2021

Conçu pour régler le problème de la mobilité des Dakarois, le Train Express Régional (TER) a fait plusieurs impactés dans la banlieue. Pendant ce temps, l’Apix qui est sur les lèvres. D’un coté les commerçants du marché de Thiaroye sont étranglés par le Ter et la clôture du camp militaire, l’absence de passerelles, un véritables casse-tête pour les élèves et handicapés.

Thiaroye a perdu presque perdu son lustre d’antan depuis que le projet du Train Express Régional (Ter) a été lancé par le gouvernement du Sénégal. Des familles se sont disloquées parce que le Ter a divisé Thiaroye Gare qui comptait auparavant une trentaine de quartiers. Selon le collectif national des impactés du Ter, l’Apix est au cœur de tous les maux que vivent les populations.



Le Ter a changé complètement la configuration de la commune de Thiaroye Gare. Il y’a plusieurs familles qui ont étaient déplacées et certaines courent toujours derrière les promesses de l’Etat qui leur avait promis de les reloger et d’autres derrière des indemnités qui n’ont pas encore étaient réglées. Au niveau de cette localité, les élèves vivent aussi le calvaire au quotidien depuis la fermeture des portes des rails car ils sont obligés de faire des détours pour rejoindre leurs établissements scolaires.



Accéder aux infrastructures tels que les écoles, marchés, hôpitaux et terrains de football de Thiaroye Gare révèle d’un véritable parcours du combattant depuis la décision de Thiaroye en deux. Avec cette séparation sans passerelles sur une distance d’1 kilomètre et le camp militaire dans lequel sont érigés la quasi totalité des infrastructures de base et édifices publiques du village de Thiaroye Gare. Auparavant les élèves avaient juste besoin de traverser les rails pour entrer par la porte du camp afin de rallier les établissements scolaires sur 200 ou 300 mètres maximum. Maintenant ils sont obligés de contourner carrément le camp militaire.



Les travaux ont aussi entrainé un problème de mobilité pour les populations surtout les handicapés qui ne peuvent plus se déplacer.