"Au Sénégal, qui vendait les esclaves aux blancs?": Rama Yade recadrée par un journaliste - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique "Au Sénégal, qui vendait les esclaves aux blancs?": Rama Yade recadrée par un journaliste Publié le mardi 23 novembre 2021 | fr.sputniknews.com

© Autre presse par DR

La maison des esclaves de Gorée bientôt rénovée

Tweet

Le journaliste Jean-Sébastien Ferjou a repris Rama Yade après ses propos sur le passé colonial de la France. Le polémiste a fait le lien entre les origines de l’ex-secrétaire d’État et les tribus esclavagistes du Sénégal.

Les prises de position de Rama Yade en faveur du mouvement "woke" continuent de susciter le débat. L’ancienne secrétaire d’État aux Sports, qui s’en est notamment pris au leg de Colbert sur l’esclavage dans un entretien à L’Express, a été reprise de volée par le journaliste Jean-Sébastien Ferjou.

Sur CNews, ce dernier a rappelé que le commerce triangulaire et la traite des noirs avaient été permis par certaines tribus sénégalaises. Il a pointé les origines de Rama Yade, lui reprochant d’être sans doute plus proche des négriers africains que des esclaves vendus.