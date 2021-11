Affecté à Tambacounda: Téliko exprime son désarroi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affecté à Tambacounda: Téliko exprime son désarroi Publié le mardi 23 novembre 2021 | emedia.sn

© aDakar.com par DG

Ouverture d`un atelier sur le renforcement de l`indépendance de la justice

Dakar, le 28 juin 2019 - Un atelier sur le renforcement de l`indépendance de la justice sénégalaise s`est ouvert, ce vendredi 28 juin 2019, à Dakar. Y ont pris part des acteurs du pouvoir judiciaire, la société civile et la tutelle. Photo: Souleymane Teliko, président de l`UMS Tweet

Le chef de l’Etat a présidé, hier lundi, le Conseil supérieur de la Magistrature. Plusieurs mesures individuelles ont été prises lors de la rencontre. Outre le remplacement de Serigne Bassirou Guèye, procureur de la République par Amady Diouf et la nomination de Ousmane Diagne comme procureur général, Souleymane Téliko a été envoyé à Tambacounda.



L’ex-président de l’Union des magistrats sénégalais (UMS) a commenté ladite décision. « Vous n’avez rien à me reprocher. Je ne suis coupable d’aucune faute. J’ai toujours fait mon travail convenablement », a dit le juge qui, on le rappelle, a toujours eu des bisbilles avec le ministre de la justice, Me Malick Sall. Il ajoute : « c’est une décision injustifiable. Mais, je ne me fais pas de soucis, car le dernier mot revient toujours à Dieu « wal aaxibatu lil muttaxiin ».



De son côté, le ministre de la Justice n’a pas attendu longtemps pour apporter sa réplique afin de rassurer Souleymane Téliko. « J’ai besoin d’hommes d’expérience au niveau de la Cour d’Appel de Tambacounda », a fait savoir Me Malick Sall.