Edouard Mendy nominé au titre de meilleur gardien de la saison (FIFA)

Publié le mardi 23 novembre 2021

© aDakar.com par BL

Le portier de Chelsea Edouard Mendy accueilli en héro dans la tanière

Dakar, le 3 juin 2021 - Le récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, Edouard Mendy, a été accueilli en héros, dans la soirée du jeudi, par ses coéquipiers de l`équipe nationale du Sénégal. Tweet

Le gardien de but sénégalais Edouard figure dans le top 5 des nominés pour le trophée ’’The Best’’ de la Fifa pour la saison 2020-2021, indique l’instance dirigeante du football mondial dans un communiqué.



Le portier sénégalais, victorieux de la Ligue des champions avec Chelsea, est en compagnie de l’Italien du PSG, Gianluigi Donnaruma, d’Alisson Becker (Brésil, Liverpool), de Manuel Neuer (Allemagne, Bayern) et de Kasper Schmeichel (Danemark, Leicester).



Mendy, élu meilleur gardien de la Ligue des champions

2021, est aussi nominé pour le prix Lev Yachin du magazine français, France Football.



Un seul Africain, l’Egyptien Mohamed Salah (Egypte) est nominé pour le titre de ’’ The Best’’ du meilleur footballeur de la même saison.



Au contraire des prix de France Football dont le jury est composé des journalistes, celui de The Best comprend, en plus de ces derniers, les amateurs de football, les capitaines et sélectionneurs nationaux.

