1500 touristes interdits d'accès au Sénégal Publié le mardi 23 novembre 2021 | Rewmi

Selon la Fédération des organisations patronales de l’industrie touristique (Fopits), 1.500 touristes en croisière ont été interdits d’accès au Sénégal.



Un scandale secoue le monde du tourisme. La Fopits qui rappelle que «la dernière circulaire d’ouverture des frontières faisait suite à l’énorme pression exercée par les acteurs du secteur sur le ministère de tutelle » est dans tous ses états. Quelques jours après le lancement de la saison touristique au Sénégal, le navire nommé «Viking Jupiter» qui transporte 1200 passagers, dont 950 touristes, devait faire une escale d’une journée à Dakar, le 23 novembre prochain, de 08h00 à 17h00. Des visites étaient programmées dans tous les grands sites touristiques du pays, tous les moyens de transport terrestre et maritime étaient mobilisés, les guides accompagnateurs en congé forcé depuis mars 2020 s’apprêtaient à reprendre joyeusement le micro, les marchands d’arts avaient fini de polir leur œuvre et réserver leur place dans le terminal croisière du Port. Il se trouve que «cette escale a été annulée simplement, les autorités du port n’ayant pas reçu la note qui informe de l’ouverture des frontières. «Les acteurs touristiques ne peuvent imaginer que le pays crache sur 1500 touristes en visite dans ce Sénégal qui en rêvait depuis mars 2020. Une croisière, c’est un chiffre d’affaires minimum de 100 millions de francs en une journée, sans compter les retombées sur l’artisanat, la restauration, le transport et les secteurs annexes. Quelque part, quelqu’un n’a pas son travail. Quel gâchis », se désole la Fopits qui «rappelle que les touristes nous arrivent aussi de la mer et qu’il faut en tenir compte. Les ministres de tutelle devraient apprendre à communiquer entre eux. Un pays pauvre et endetté ne peut cracher sur 1500 touristes. Encore un coup mortel apporté à ce secteur à cause d’une négligence inacceptable ».