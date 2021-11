Le renforcement de la gouvernance au cœur de la célébration de la Journée mondiale de la pêche - adakar.com

La Journée mondiale de la Pêche a été célébrée sous le thème “Renforçons la gouvernance des pêches“, au cours d’un déjeuner de presse organisé par le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine (PRCM), une coalition d’acteurs travaillant dans le secteur de la pêche.



Au cours de ce rendez-vous d’échanges, l’accent a été particulièrement mis sur la question de la gouvernance des pêches, notamment au Sénégal. Selon les acteurs, il y a une réelle insuffisance des capacités dans la gouvernance et la gestion des pêches.



L’autre défi auquel les acteurs font face est que le secteur des pêches est confronté à un problème de données. Il y a un problème de précisions et de crédibilité des données disponibles. Pour les acteurs du PRCM, une meilleure gouvernance du secteur de la pêche est une condition non négligeable pour plus de transparence



Une meilleure gouvernance des pêches permettrait à la pêche de venir à bout de la concurrence déloyale caractérisée par une forte pratique de la pêche illégale actuellement en cours dans les côtes sénégalaises, ont insisté plusieurs acteurs.



"Nous allons rendre la surveillance participative beaucoup plus effective et aider les brigades de surveillance à pouvoir documenter la pêche INN via des solutions technologiques que nos partenaires sont en train de développer", a déclaré Dr Khady Sané. La coordonnatrice du projet “gouvernance des pêches au Sénégal“ (GPS) s’exprimait ainsi en réponse aux questions des journalistes.



La problématique de la surveillance des côtes sénégalaises, longues de 718 kilomètres, est également longuement revenue au cours des échanges avec les journalistes.



La pêche constitue un secteur clé de l’économie du Sénégal. Selon les données communiquées par le PRCM, la pêche emploie quelque 600 mille personnes au Sénégal, soit 15% de la population active.



La consommation annuelle de poissons par habitant au Sénégal est évaluée à 29 kg, "soit deux fois la consommation moyenne de la sous-région."



Le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine (PRCM) intervient dans 7 pays de la sous-région ouest-africaine.



Makhtar C.