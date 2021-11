Air Côte d’Ivoire dément la saisie de l’un de ses avions et confirme le décollage de son aéronef au départ de Bamako ( Communiqué) - adakar.com

Ce lundi 22 novembre 2021, la compagnie Air Côte d’Ivoire a été informée de la tentative de saisie d’un de ses aéronefs de type Airbus A319 à l’aéroport international de Bamako.



Cette mesure qui s’apparente en une exécution d’une décision de la Cour de Justice de la CEDEAO, ne concerne nullement la compagnie Air Côte d’Ivoire.



La direction de la compagnie informe l’opinion publique nationale et internationale que cette tentative n’a pu prospérer et que le vol prévu à 17h10, a effectivement décollé à 17h12.



Air Cote d’Ivoire, la compagnie leader et de référence en Afrique de l’Ouest et du Centre mettra tout en œuvre pour garantir sa crédibilité.



Elle entend utiliser tous les moyens de droit à sa disposition pour faire échec aux velléités de cette nature.



C’est pourquoi des dispositions utiles seront diligemment prises pour donner les suites de droits qui conviennent aux circonstances de l’espèce.



La compagnie remercie ses clients et ses partenaires pour la confiance sans cesse renouvelée.