Dakar accueille le 27 novembre prochain le Gala des opérateurs économiques. Un évènement organisé par le FOGECA (Forum des opérateurs pour la garantie de l’émergence économique en Afrique).



Nathalie Bitho, la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT), a invité les hommes d’affaires togolais à participer en nombre à cette rencontre.



L’ambition du FOGECA est de fédérer les opérateurs économiques africains autour des idéaux d’intégration, de compétitivité et d’émergence



Plusieurs thématiques seront développées : jeunesse, relance post-Covid, sécurité des affaires …



‘Cette rencontre internationale a pour objectifs d’intensifier les échanges commerciaux intra-africains et de promouvoir davantage l’investissement privé sur le continent’, a indiqué Mme Bitho.