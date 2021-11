Meeting d’investiture : Yaw chante la résistance - adakar.com

Barthélemy Dias et les autres candidats de Yewwi askan wi à Dakar ont tenu hier un meeting d’investiture à Grand-Yoff. Les leaders de la coalition estiment que les Locales seront une «formalité» et ont appelé à la résistance.



Par Malick GAYE – C’est un terrain Khar Yalla vert rouge de Yewwi askan wi (Yaw) qui a accueilli hier Barthélemy Dias pour son investiture. Seule la minute de silence, observée en hommage aux 14 morts des émeutes de mars 2021, a été un moment de baisse de tension. Pour le reste, Dias-fils tire à tout va sous les applaudissements d’une foule compacte digne de celle des meetings de campagne. «Que le monde sache que le Sénégal a tourné le dos à ce régime liberticide et dictatorial», dégaine-t-il. C’est un candidat déjà dans la peau d’un déjà élu. «Faites-moi confiance, Inchallah, il n’y aura pas d’élection, mais une simple formalité. Et c’est le maire de Dakar qui vous parle», a-t-il dit hier dans son discours. Et mieux, ajoute-t-il, «ces élections locales du 23 janvier ne seront que le 1er tour de la Présidentielle de 2024». Il ajoute : «Vous dites que Macky est mort et enterré. Mais ce que vous ne savez pas c’est que le 23 janvier sera la cérémonie du 7ème jour, et les Législatives prochaines le 40ème jour.» Devant les leaders de la coalition Yaw, le maire de Mermoz-Sacré cœur a invité les militants à «résister si les élections ne se déroulent normalement». Ensuite, le candidat de Yaw a livré une ébauche de son programme pour la Ville de Dakar avec des «Je m’engage» alignés pour ses «chers Dakarois, chères Dakaroises». Il dit : «A vous jeunes, femmes et adultes, je m’engage à relever ce défi collectif. C’est possible avec l’engagement de chacun et de chacune. Chaque voix compte, soyez ouverts. Le temps des investitures est passé. L’essentiel, c’est de gagner dans toutes les 19 communes et surtout la Ville de Dakar. Ce qui se joue, c’est le sort de Dakar qui, depuis 2012, a été combattue avec le grand maire, Khalifa Ababacar Sall. Je m’engage avec vous à amplifier tous les grands projets de Dakar.» Pour Barth’, il faut «réinventer Dakar», et cela passera par «l’inclusion et la participation pour la gouvernance territoriale». A l’image de Ousmane Sonko qui a promis une intercommunalité entre les collectivités de la région de Ziguinchor, Barth’ envisage le même procédé pour les 19 communes, et «sans exclusion».



Sonko : «Je ne signerai aucune charte de non-violence»

Auparavant, Cheikh Guèye de Taxawu Senegaal, Cheikh Tidjane Youm du Pur, Déthié Fall, le mandataire national de Yaw, Serigne Mansour Sy Djamil, Sonko, ont précédé Barthélemy Dias au micro. A l’endroit des militants, Barth’ a indiqué que «l’heure de la vérité et du changement a sonné» et que «la peur s’est déjà installée dans l’autre camp». C’est aussi le discours tenu par Ousmane Sonko pour qui ces Locales ne sont qu’une «première étape». Le leader de Pastef a appelé à une «remobilisation autour de l’essentiel», après les frustrations nées des investitures. Il est, par ailleurs, clair sur les démarches de la Société civile pour apaiser les tensions entre le pouvoir et l’opposition. «Je ne signerai aucune charte de non-violence. Je loue leur bonne intention, mais si chacun fait ce qu’il doit faire, il n’y aura pas de violence. Disons-nous la vérité, il y a une sorte d’hypocrisie à vouloir inviter à la non-violence. Tout le monde sait que l’opposition n’a jamais attaqué qui que ce soit. Dieu n’a demandé à personne de donner le bâton pour se faire battre. Alors, quiconque vous attaque, répliquez à la hauteur de l’attaque, c’est moi qui vous le dis», a dit Sonko.