Sénégal: la coalition Yewwi Askan Wi investit ses candidats aux prochaines élections

Au Sénégal, la coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi a organisé dimanche 21 novembre un grand meeting politique d’investiture des 19 candidats des 19 communes de Dakar. Une façon de les présenter aux électeurs de la capitale. Ce meeting autorisé a drainé une foule de militants et sympathisants à deux mois des élections municipales et départementales qui se tiendront le 23 janvier 2022.



Pendant de longues heures, les militants sont arrivés par vagues sur le terrain qui a été transformé en arène politique. Vêtus de blanc et de vert, tous sont venus soutenir Barthélémy Dias, le candidat à Dakar de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi » (« Libérez le peuple »).