Investiture de Barthélémy Dias – La déclaration très osée de Ousmane Sonko : « Nous ne signerons aucune…. » (vidéo) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Investiture de Barthélémy Dias – La déclaration très osée de Ousmane Sonko : « Nous ne signerons aucune…. » (vidéo) Publié le lundi 22 novembre 2021 | senenews.com

© Autre presse par DR

Violences à Ziguinchor ayant visé Ousmane Sonko: le communiqué de la coalition “Yewwi Askan Wi“

Tweet

Ousmane Sonko y va sans ambages. « Œil pour œil, dent pour dent », c’est le mot d’ordre donné par ce dernier lors du meeting d’investiture de Yewwi Askan Wi à Grand-Yoff ce dimanche 21 novembre. L’homme entend ainsi ne pas répondre à l’appel du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal.



Et pour cause, Ousmane Sonko considère que la violence dans l’arène politique « ne vient que du pouvoir » et poursuit-il, « il ne faut pas se laisser faire ». D’après toujours le leader de Pastef, « il y a certaine tolérance qui, à la longue, devient de l’hypocrisie ». Un discours qui risque de raviver la tension dans une arène politique qui est déjà en ébullition.