Cour d'appel de Dakar: Barthelemy gagne contre Pastef et Bby Publié le lundi 22 novembre 2021

Barthélemy Dias

La Cour d’appel de Dakar a «libéré» hier plusieurs listes, dont celles de Yewwi askan wi (Yaw). Et il y en a une qui avait attiré l’attention de l’opinion. Le responsable de Pastef Mermoz-Sacré Cœur avait introduit un recours aux fins d’annulation de la liste de Yaw, dont son parti est membre.

Thierno Ali Sy avait estimé que Barthélemy Dias, tête de liste communale de la coalition, avait «usurpé» la fonction de mandataire de Yaw, alors que c’est Amadou Dieng qui avait été choisi.



La Cour d’appel a déclaré «irrecevable» le recours de M. Sy. Toujours à Mermoz-Sacré Cœur, Zator Mbaye, candidat de Benno bokk yaakaar à la mairie, a vu son recours en annulation de la liste de Yaw rejeté.



Dans les autres communes comme celle de Golf Sud, Lat Diop de Bby n’a pas non plus obtenu gain de cause contre la liste dirigée par Khadija Mahécor Diouf de Pastef. Son recours, tout comme celui de Bby de Sahm Notaire, a été rejeté par la Cour d’appel de Dakar.

