Miss Kolda parle : « Si Fatima a été élue, c'est … grâce à son caractère facile à manipuler » Publié le dimanche 21 novembre 2021

Fatma Dione, Miss Sénégal 2020

La miss Sénégal 2020, Ndeye Fatima Dionne, dit avoir été victime de viol suivi d’une grossesse. Un débat suscitant beaucoup d’émotion. Après ce scandale, la miss Kolda 2020 a donné son avis sur la question, sur Instagram.



“Je n’ai rien à cacher et je peux vous dire qu’on vivait dans d’effroyables conditions. Déjà, Novotel n’était pas le lieu indiqué pour regrouper toutes les participantes, parce qu’il n’y a que des étrangers. C’est vrai que personne ne nous a fait certaines avances, mais ce n’était pas quand même sûr“, a fait savoir la miss Kolda 2020.



Elle poursuit dans ses révélations : “Aussi, au lendemain des élections, on nous a foutu dehors. J’étais obligée d’appeler pour qu’on vienne me chercher. Chez nous, nos parents nous demandaient ce qu’on a gagné en retour, mais on n’a même pas eu de fleurs. La lauréate, elle aussi, a été jetée dehors, on lui a juste dit de rentrer avec son amie Fama et qu’après, on allait l’appeler“, a-t-elle dit.



La miss Kolda explique pourquoi Fatima a été bernée. “Si Fatima a été élue, c’est peut-être grâce à son caractère facile à manipuler. Ce qui n’était pas forcément le cas pour le reste des participantes.“