Antony Blinken reçu par Macky Sall

Dakar, le 20 novembre 2021- Le secrétaire d`Etat américain, Antony Blinken, a été reçu par le président de la République, Macky Sall au palais. Tweet

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a été reçu, ce samedi 20 novembre 2021, au Palais de la République, par le président Macky Sall.



L’audience a eu lieu en présence de l’ambassadeur des États Unis à Dakar côté américain et de celle de la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Aissata Tall Sall.



"Les États Unis et le Sénégal ont une longue tradition de relations amicales fondées sur des valeurs communes. Je me réjouis à l’idée de travailler avec le Président Biden au renforcement de ces liens privilégiés", a indiqué le président Macky Sall à propos de l’audience.



Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, est arrivé à Dakar le vendredi 19 novembre 2021, dernière de sa tournée tournée africaine qui l’a d’abord conduit au Kenya et au Nigeria.



À sa descente d’avion à l’aéroport Blaise Diagne, le chef de la diplomatie américaine a été accueilli par son homologue sénégalaise, Aissata Tall Sall.



