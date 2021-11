Scandale de Miss Sénégal, agriculture et religion à la Une - adakar.com

Les quotidiens sénégalais de ce samedi se focalisent sur les révélations de Ndèye Fatima Dione, Miss Sénégal 2020, qui dit avoir été violée, sur la campagne de commercialisation de l’arachide et sur la visite du khalife de Médina Baye à Dakar.



"Scandale Miss Sénégal : Les dessous nauséabonds du show", titre EnQuête, expliquant que plusieurs ex-miss ont descendu, hier, Amina Badiane et le Comité d’organisation dans une séance de déballages.



"Polémique autour d’un scandale sexuel : Les dessous sales de Miss Sénégal. La crasse derrière les palettes. Déballage sans limites d’ex-miss", rapporte Vox Populi.



Selon le journal, l’ONG islamique Jamra demande la dissolution du Comité d’organisation de Miss Sénégal et interpelle le Procureur, pendant que la pétition du mouvement Ladies Club Sénégal franchit la barre des 50.000 signatures.



"Affaire du viol présumé suivi de grossesse de Miss Sénégal : De mâle en pis", lit-on à la Une de L’Observateur. Selon nos confrères, il n’y avait aucune action judiciaire jusqu’à vendredi à minuit, alors qu’une rumeur faisait état d’une auto-saisine du Procureur.



"Miss Kaolack 2019 avoue sa relation avec un ministre, parle de sa grossesse et de son enfant, mais écarte le viol", poursuit L’Observateur, affichant "la face cachée d’Amina Badiane", présidente du Comité d’organisation de Miss Sénégal.



"Une mafia organisée-Agression sexuelle dans un hôtel étouffée, coups de poings entre Amina Badiane et une Miss, grossesse de Miss Kaolack 2019, démission d’un membre du Comité d’organisation la même année; la face cachée de Miss Sénégal", détaille Libération à sa Une.



Cela fait dire aux Échos qu’il y a "des révélations explosives sur un milieu vicieux".



Sud Quotidien traite de la campagne de commercialisation de l’arachide 2021-2022 et voit "producteurs et opérateurs, dans l’expectative".



"Le prix du kilogramme fixé à 250 fcfa : le ouï...mais des acteurs", ajoute le journal.



"Les paysans peuvent vendre même à plus de 1000 f cfa le kg", dit dans L’As, le professeur Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture.



"Production agricole 2021-2022 : Baisse sur toutes les spéculations : Péril en la demeure", titre L’Info, révélant que les résultats prévisionnels sont estimés à 3.735.753 tonnes, soit une baisse de 3%.



"Enseignement supérieur : Ucad et Ugb hors du top 30 des meilleures universités africaines", écrit Walf Quotidien à sa Une.



Ce journal revient également sur la visite du khalife du 5e Médina Baye à Dakar, notant : "Cheikh Mahi Niass, l’humilité au califat".



"Discours très attendu du khalife de Médina Baye hier : Cheikh Makhi Niass sermonne la classe politique", renchérit Les Échos.



S’intéressant au nano crédit de la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER) des jeunes et des femmes, Le Soleil constate qu’au quartier de Yoff, à Dakar, "les femmes se frottent les mains".



