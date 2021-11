And Jeff/Pads authentique lance un appel pour des élections apaisées - adakar.com

L'ancien ministre Landing Savané

Le Secrétaire exécutif de ANDJEf/PADS/Authentique (mouvance présidentielle) lance un appel pour la paix en perspectives des élections territoriales du 23 janvier.



’’Pour le SE, il importe aujourd’hui plus que jamais que tous ceux qui ont à cœur, la paix, la liberté et la démocratie élèvent leur voix de condamnation contre toutes les formes de violence d’où qu’elles viennent’’, indique un communiqué transmis à l’APS, vendredi.



L’instance de la formation dirigée par Landing Savané exhorte ses militantes et militants à ’’s’engager davantage dans la bataille des élections locales pour l’élargissement des bases du parti et pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle’’.



’’Dans les différents exécutifs locaux qui seront installés au lendemain des élections, nos élus devront s’engager à apporter des réponses concrètes et innovantes aux besoins du quotidien’’, invite le SE.



Soulignant que AND JEF /PADS/A ’’accorde une grande attention au développement de la littérature des arts et de la culture’’, le SE ’’se réjouit de l’hommage rendu par le Président de la République à nos compatriotes Mouhamed Mbougar Sarr, Felwine Sarr, Nayé Anna Bathily, Mamadou Dia dit Thiobo, et à d’autres Africains qui se sont notablement distingués par la qualité de leurs productions’’.



Il félicite ’’ces illustres fils du Sénégal et de l’Afrique et encourage nos écrivains nos artistes et nos hommes de culture, à produire de nouvelles œuvres importantes qui s’imposent par la profondeur et l’authenticité de la représentation de la vie’’.