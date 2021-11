Le prix du kilogramme d’arachides est maintenu à 250 Fcfa en 2021/2022 - adakar.com

La campagne arachidière suit son cours au Sénégal

Au Sénégal, l’arachide représente la première source de revenus en milieu rural. Si en 2020/2021, les producteurs avaient bénéficié d’une hausse des tarifs à la vente sur le marché, ce montant sera stable durant la nouvelle campagne.



Au Sénégal, le kilogramme d’arachides sera écoulé à 250 Fcfa durant la campagne de commercialisation 2021/2022 qui débutera le 25 novembre prochain. C’est ce qu’a indiqué le gouvernement au terme du Conseil des ministres qui s’est tenu le 17 novembre dernier.



Le tarif annoncé reste inchangé par rapport au montant en vigueur durant la précédente saison. Pour cette nouvelle campagne, les autorités anticipent une bonne récolte de l’oléagineux avec un volume qui devrait grimper au-delà des 1,8 million de tonnes réalisées en 2020/2021.



Une telle performance devrait permettre au pays de renforcer ses exportations surtout vers la Chine et d’engranger de plus importantes rentrées de devises étrangères. Durant la saison précédente, les expéditions avaient concerné 721 000 tonnes d’arachides et généré 216 milliards Fcfa.



Il faut noter que la campagne 2021/2022 verra le déploiement par la Sonacos, principal huilier du pays de son programme de contractualisation des producteurs visant à renforcer son approvisionnement local. L’opérateur qui entend dépasser le stock de 65 000 tonnes d’arachides collecté un an plus tôt, a déjà distribué 800 tonnes de semences aux exploitants.



Au Sénégal, la culture de l’arachide s’effectue sur plus d’un million d’hectares.



