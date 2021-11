Classement Fifa : Maroc, nouveau dauphin du Sénégal, top 10 africain - adakar.com

Classement Fifa : Maroc, nouveau dauphin du Sénégal, top 10 africain
Publié le samedi 20 novembre 2021

Siège de la FIFA à Zurich, en Suisse

Le Sénégal conserve sa place de leader sur le classement de la FIFA qui a été dévoilé ce vendredi 19 novembre. Un classement assez mouvementé quelques jours après les dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Dans le nouveau classement, le Maroc devient dauphin du Sénégal et relègue la Tunisie à la 3e position africaine. Le Cameroun pour sa part progresse de 4 places et occupent le 50è rang au classement FIFA du mois de novembre. Le Cameroun est désormais la 7è nation africaine, une place qu’occupait la Côte d’Ivoire, désormais 10e sur le continent. Après avoir tenu en échec le Sénégal (1-1) et battu la Namibie (1-0), le Togo gagne 9 places et est désormais 125è mondial. C’est la meilleur position du pays depuis 2018. Voici le top 10 africain : 1-Sénégal 2- Maroc 3- Tunisie 4-Algérie 5-Nigéria 6-Egypte 7-Cameroun 8- Ghana 9- Mali 10- Côte d’Ivoire