Sénégal: la science nucléaire, un atout dans la prévention des épidémies - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: la science nucléaire, un atout dans la prévention des épidémies Publié le vendredi 19 novembre 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Un test PCR en cours de réalisation

Tweet

La science nucléaire pour mieux prévenir les épidémies : c'est le sens de l'accord de partenariat signé mercredi 17 novembre au Sénégal entre l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'Institut Pasteur de Dakar. L'AIEA va renforcer le transfert de technologies pour permettre d'identifier plus rapidement les foyers de maladies d'origine animale sur le continent.



Covid-19, fièvre Ebola, virus Marburg, grippe aviaire… Toutes ces épidémies ont une origine animale. C'est ce qu'on appelle des « zoonoses ». Et la technologie nucléaire permet de mieux les détecter, explique le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi. Celui-ci s'associe à l'Institut Pasteur dans le cadre du projet « ZODIAC » (Zoonotic Disease Integrated Action), « action intégrée contre les zoonoses » lancé l'an dernier :