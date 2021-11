Grève des meuniers et des boulangers: les instructions du chef de l’État en Conseil des ministres - adakar.com

Grève des meuniers et des boulangers: les instructions du chef de l'État en Conseil des ministres Publié le jeudi 18 novembre 2021

© Autre presse par DR

Une boulangerie

L'arrêt de la production des meuniers suivie quelques jours plus tard d'une grève de 72 décrétée par la Fédération nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS), la semaine dernière, a atterri sur la table du Conseil des ministres du mercredi 17 novembre 2021.



Les 7 meuniers du Sénégal avaient cessé de produire de la farine dans la première semaine du mois de novembre. Ces industriels exigeaient l'application de vérité des prix sur le sac de 50kg de farine. En effet, selon l’Association des meuniers industriels du Sénégal (AMIS), le sac de 50 kg de farine devait être vendu à 18.500 FCFA mais un décret datant du 14 janvier 2021 a imposé le prix de vente à 16 600 FCFA. Selon les meuniers, ce prix est nettement en dessous du prix raisonnable du marché qui est en réalité à 19 193 FCFA.



Faisant suite à cette grève des meuniers, la Fédération nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) a également décrété une grève de 72 heures pour demander du prix de la baguette de pain, aujourd'hui vendue à 150 FCFA. Les boulangers demande à l'État la révision de la structure de prix du pain à 1 F CFA le gramme et le référencement de nouveau format adapté à la rentabilité de la production.



Les meuniers et les boulangers semblent avoir été entendus par le chef de l'État qui a évoqué en Conseil des ministres, une "nécessaire régulation du secteur de la boulangerie".



Le président Macky Sall a ainsi demandé "au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises et au Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, de proposer avant fin novembre 2021, un plan d’amélioration de la compétitivité des minoteries".



Le chef de l'État a également donné des instructions pour la finalisation "en urgence avec les organisations de boulangers et les associations de consommateurs, des actions consensuelles et durables de stabilisation et de développement du secteur de la boulangerie à la satisfaction de toutes les parties impliquées".



Makhtar C.

