Entrée en vigueur du nouveau dispositif de régulation et de contrôle du loyer: Macky Sall fixe le délai à fin décembre 2021 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Entrée en vigueur du nouveau dispositif de régulation et de contrôle du loyer: Macky Sall fixe le délai à fin décembre 2021 Publié le jeudi 18 novembre 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Baisse du prix des loyers à Dakar

Tweet

Après avoir instruit les ministères et services concernés de l'État pour "une régulation urgente" du loyer au Sénégal, le président de la République a de nouveau évoqué la question en Conseil des ministres ce mercredi 18 novembre 2021.



La ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, avait entrepris, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment les associations de consommateurs et les services impliqués de l'État, une concertation en vue de revoir à la baisse les conditions d'accès au loyer à Dakar et dans les régions du Sénégal.



Plusieurs pistes ont été explorées au cours des échanges, dont celle de la réduction de la caution exigée à seulement deux mois. La mise sur pied d'un observatoire est également annoncée par la direction du commerce intérieur.



Ce mercredi 18 novembre 2021, en Conseil des ministres, le président Macky Sall a sollicité une solution urgente à cette lancinante question qui grève l'essentiel du budget des ménages. Le chef de l'État a indiqué "l’urgence de finaliser, d’ici fin décembre 2021, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif national de régulation et de contrôle des loyers."



Le coût du loyer ne cesse de grimper à Dakar en dépit du déménagement de plusieurs administrations publiques, notamment des ministères vers la ville de Diamniadio.



En 2014, une loi portant réduction du coût du loyer avait été votée par l'Assemblée nationale. La loi prévoyait des baisses du prix des loyers de 4 à 29 % dans le pays. Même si un impact immédiat a été remarqué à l'époque sur les pratiques de prix, l'absence de suivi a incité les bailleurs à revenir aux prix antérieurs à la loi et parfois même à durcir les conditions d'octroi de location.



En effet, les associations de consommateurs ne cessent de dénoncer la nouvelle pratique visant à réclamer quatre mois de caution au lieu des trois appliquées jusque-là. Dans d'autres situations, il est même fait état de bailleurs qui exigeraient la présentation du bulletin de salaire.



Makhtar C.