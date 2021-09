Le revirement de Fouta Tampi - adakar.com

Le revirement de Fouta Tampi Publié le mercredi 22 septembre 2021 | Igfm.sn

Fatoumata Ndiaye de “Fouta Tampi“

Jadis très acerbe contre le chef de l’Etat et son régime, «Fouta Tampi» a changé de discours. De contemptrice, sa coordonnatrice, Fatoumata Ndiaye semble devenue laudatrice.



«Nous avons vu des améliorations venant du président de la République Macky Sall. On a vu qu’il a fermé les phosphates jusqu’à nouvel ordre. Cela fait 5 jours que je suis revenue, J’ai aussi vu la route du Daandé Mayo de Nawel à Thialy. Une zone qui était en enclavement total. On a vu des changements. On a vu les routes, on est satisfaits. Ils sont aussi en train de construire l’hôpital de Ourossogui", a-t-elle indiqué sur les ondes de la Rfm.



Et d'ajouter: "On est en train de voir les faits. Même si on n’est pas satisfaits à 100% nous le sommes à 70%. Nous ne sommes pas les ennemis du président, nous voulons qu’il sache seulement que Fouta a besoin de beaucoup de choses. On a constaté que le président est en train de faire tout ce qu’on lui a demandé donc il faut qu’on salue cela quand même."