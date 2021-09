La leçon du Cardinal Sarr aux Sénégalais: “Parler moins et agir plus“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La leçon du Cardinal Sarr aux Sénégalais: “Parler moins et agir plus“ Publié le mercredi 22 septembre 2021 | emedia.sn

© aDakar.com par DF

Le Cardinal Théodore Adiren Sarr, Archevêque de Dakar

Tweet

Trois ans après sa mort, Bruno Diatta, l’ancien chef de protocole de Léopold Sédar Senghor, en 1977, jusqu’à Macky Sall, en 2018, continue d’émouvoir de par son talent, son professionnalisme et sa discrétion. "Bruno Diatta, au Service de la République", le livre-hommage, a été présenté hier mardi 21 septembre, marquant l’anniversaire de son décès. Le recueil de témoignages et de photos, qui retrace sur 200 pages la carrière de l’illustre disparu, est le fruit de la collaboration entre l’École nationale des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD), et la famille de Bruno Diatta.



L’idée est partie de l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, invitant la famille du regretté Bruno Diatta, lors de la cérémonie d’hommage présidée par le président Macky Sall, devant le palais de la République, en 2018, à offrir le serviteur de l’État en exemple à la jeunesse. "La jeune génération doit apprendre de lui tout cet ensemble de qualités qu’on a souligné en particulier la rigueur dans le travail, la méthode dans le travail, le sérieux dans le travail mais aussi l’engagement à servir. Servir son prochain, servir le pays et le monde entier, comme Bruno l’a fait", a-t-il expliqué.



Présent à l’occasion, son prédécesseur, l’ex-Archevêque de Dakar, le Cardinal Théodore Adrien Sarr, va plus loin, faisant un diagnostic sans complaisance de la société sénégalaise : "les Sénégalais doivent faire attention. Nous parlons, nous parlons... Mais que faisons-nous ? Nous sommes des hommes de la parole et peut-être moins des hommes qui sont dans l’action. Il vaut mieux parler et agir."



Pour ce faire, il s’est appuyé sur les valeurs qu’incarné l’ancien chef de protocole de la présidence de la République, Bruno Diatta : "nous avons admiré Bruno Diatta. Que sa mémoire ne soit pas oubliée... Il faut servir son prochain, servir le pays et servir le monde entier comme Bruno l’a fait".