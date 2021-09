Ibrahima Sene : « Qu’attend donc Macron pour reconnaitre le massacre perpétré par son armée à Thiaroye » - adakar.com

Ibrahima Sene : « Qu'attend donc Macron pour reconnaitre le massacre perpétré par son armée à Thiaroye » Publié le mercredi 22 septembre 2021

Armée française

Le Responsable de PIT est revenu sur « l’attitude ingrate et discriminatoire des autorités Françaises à l’égard des Noirs d’Afrique ». Ainsi, dans un récent post, Ibrahima d’inviter Emmanuel Macron à reconnaitre le « massacre que son armée a perpétré à Thiaroye, le 1er Décembre 1944 ».



La France rattrapée par ses crimes dans ses colonies d’Afrique !



Le Président Macron vient de reconnaître les conséquences inhumaines de la guerre coloniale de la France contre le peuple Algérien, sur les autochtones qu’elle était parvenue à embarquer dans sa lutte contre l’Indépendance de ce peuple.

En effet, c’est ce pas que Macron vient de franchir en direction des harkis, sans pour autant aller jusqu’à reconnaître ses crimes contre le peuple Algérien et lui demander aussi « Pardon » !



Qu’attend-il donc pour reconnaitre le massacre que son armée a perpétué à Thiaroye, le 1er Décembre 1944 contre le contingent de « Tirailleurs Sénégalais », de retour à Dakar, après avoir participé à la libération de la France du joug des NAZIS. ?



Ou bien considère-t-il que le sacrifice des Harkis dans la guerre coloniale de son pays, est plus important que celui des « Tirailleurs Sénégalais », qui ont participé à sa libération ?



Cette attitude ingrate et discriminatoire des autorités Françaises à l’égard des Noirs d’Afrique est devenue incompatible avec le projet du Président Macron pour refonder les relations Franco Africaines, en convoquant un Sommet en Septembre à Montpellier, à cet effet.



Les autorités Françaises ne peuvent espérer reconquérir le cœur de la jeunesse Africaine tant convoité par le Président Macron, sans avoir, au paravent, demander « Pardon » aux familles des « Tirailleurs Sénégalais » que leurs soldats ont lâchement assassinés !



Ces familles méritent des autorités Françaises, autant que les harkis !



Le sommet de Montpellier n’aura accouché que d’une souris, s’il ne servait pas de tribune au Président Macron pour réparer cette injustice envers les familles des martyrs de « Thiaroye 44 », en demandant solennellement « Pardon » !