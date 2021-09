La BOAD autorise de nouveaux engagements pour un montant global de 60 milliards FCFA - adakar.com

La BOAD autorise de nouveaux engagements pour un montant global de 60 milliards FCFA
Publié le mercredi 22 septembre 2021

21 septembre 2021. Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est réuni en visio-conférence pour sa 125ème session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Serge EKUE, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD.



A l’entame de la réunion, le Conseil a observé une minute de silence en hommage à feu Charles Konan BANNY, ancien Premier Ministre de Côte d’Ivoire, ancien Gouverneur de la BCEAO, et ancien membre du Conseil d’Administration de la BOAD. Les administrateurs ont salué la mémoire d’un expert du monde de la finance, artisan zélé de l’intégration régionale de la zone UEMOA.



Les travaux ont démarré par l’approbation du procès-verbal de la 124ème réunion, tenue le 25 Juin 2021 par visioconférence, et l’arrêté des comptes intermédiaires de la Banque au 30 juin 2021. Les administrateurs ont par ailleurs examiné et approuvé cinq (05) propositions de financement pour un montant global de 60 milliards FCFA. Ces nouvelles approbations portent à 348,7 milliards FCFA le montant à date des engagements sur l’année 2021, et 6 592,7 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.