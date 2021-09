OM: El Hadj Diouf compare Dieng à Drogba - adakar.com

Publié le mardi 21 septembre 2021 | rmcsport.bfmtv.com

L’attaquant sénégalais Bamba Dieng

El-Hadji Diouf, ancien attaquant de Lens, Rennes ou Liverpool encense le joueur de l’OM, Bamba Dieng (21 ans), auteur de trois buts en Ligue 1 cette saison. Il le compare même à Didier Drogba, légende à Marseille.



Et si l’OM tenait déjà son grand attaquant? Pour El-Hadji Diouf, ce n’est pas loin d’être le cas avec le jeune Bamba Dieng (21 ans), auteur de trois buts en Ligue 1 cette saison, dont un face à Rennes (2-0) dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1. Lancé par Nasser Larguet lors de son intérim la saison dernière, le joueur épate un an après son arrivée. Son éclosion ne surprend pas Diouf qui le compare même à une légende marseillaise, Didier Drogba.



"Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes, explique l’ancien joueur de Liverpool sur Canal+ Afrique. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. Je l’ai regardé avec Diambars, et il n’était pas loin d’être l’un des meilleurs buteurs du championnat du Sénégal (il a terminé meilleur buteur en 2020 avec 12 buts en 14 matchs, ndlr). C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface."



Dieng a rejoint l’OM en octobre 2020 sous la forme d’un prêt en provenance de l’académie Diambars avec laquelle un partenariat a été noué. Il s’est définitivement engagé avec Marseille l’été dernier. Cette saison, il profite de l’absence d’Arkadiusz Milik pour s’offrir du temps de jeu et séduire Jorge Sampaoli.