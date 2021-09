Médicaments: le Sénégal engage les travaux de structuration du plan de relance de son industrie pharmaceutique - adakar.com

Le gouvernement de la République du Sénégal est engagé à procéder à la relance de l’activité de l’industrie pharmaceutique. Pour y parvenir, des travaux portant sur la structuration du plan de relance de l’industrie pharmaceutique ont été tenus, lundi 20 septembre 2021 à Dakar, sous la direction du ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération et son collègue chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE).



Le projet de relance de l’industrie pharmaceutique a pour objet de garantir la souveraineté du Sénégal dans le domaine, en réduisant la dépendance aux importations à travers l’accélération de la production et de la distribution locale de médicaments et de consommables médicaux.



L’objectif est de parvenir à produire d’ici l’horizon 2030 30% des besoins du Sénégal en médicaments.



Pour aboutir à une structuration optimale du projet de relance de l’industrie pharmaceutique, le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Émergent a adopté un processus dénommé « LAB ». Il s’agit d’un cadre de concertation et de structuration technique et financière de projets complexes de type PPP.



Le projet sur l’activité pharmaceutique au Sénégal est en phase avec les priorités du Plan d’Actions Prioritaires 2 Ajusté et Accéléré (PAP 2A) pour la relance de l’activité économique



Makhtar C.