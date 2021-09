Guinée: les acteurs de la culture et de la presse expriment leurs doléances au CNRD - adakar.com

Guinée: les acteurs de la culture et de la presse expriment leurs doléances au CNRD Publié le mardi 21 septembre 2021 | RFI

Guinée : Des membres des forces armées guinéennes traversent le quartier central de Kaloum

Les concertations nationales se poursuivent en Guinée afin d'élaborer la charte de la transition. Ce lundi, le Comité national du rassemblement et du développement a convié tour à tour les acteurs culturels, les organisations de presse, et enfin les représentants du secteur informel.



Avec notre envoyée spéciale à Conakry, Charlotte Idrac



« Vive la culture ! » s’exclame un artiste devant le Palais du Peuple. « Les temps sont durs », explique un manager. « Avec la pandémie, tout s’est arrêté. Pas de concerts, pas de boîtes de nuit, on est fatigués », dit-il.



L’auteur compositeur Sory Kandia Kouyaté, alias Petit Kandia, a pris la parole ce lundi devant les responsables du CNRD. « Il faut laver la culture guinéenne ». Selon lui, « il faut de nouvelles têtes au ministère de la Culture ». Le colonel Mamady Doumbouya, de son côté, a appelé les artistes à participer à la sensibilisation pour la vaccination anti-Covid.