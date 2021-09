Organisation de la Coupe du monde : La FIFA fait une importante annonce ! - adakar.com

© Autre presse par DR

Siège de la FIFA à Zurich, en Suisse

La Fédération internationale de football (FIFA) envisage de changer la périodicité de la Coupe du monde pour passer de quatre à deux ans. Pour ce faire, la FIFA va organiser un sommet en ligne, le 30 septembre prochain, afin de discuter sur ce projet.



En effet, “à la suite des invitations adressées début septembre aux parties prenantes, y compris à l’ensemble des confédérations, des discussions seront organisées dans les semaines à venir”, lit-on dans le communiqué repris par APS.



D’ailleurs, selon le texte, les fédérations nationales de football prendront part au sommet qui aura lieu via Internet. Cette concertation de la FIFA sera “l’une des nombreuses occasions d’établir un débat ouvert et constructif au niveau mondial et régional au cours des prochains mois”.