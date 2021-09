76e Session de l’AG de l’ONU : le PR Sall et Madame la Première Dame à New York - adakar.com

News Politique Article Politique 76e Session de l’AG de l’ONU : le PR Sall et Madame la Première Dame à New York Publié le mardi 21 septembre 2021 | dakaractu.com

76e Session de l’AG de l’ONU : le PR Sall et Madame la Première Dame à New York

Le Président de la République Macky Sall et Madame la Première Dame sont arrivés à New York cet après-midi ou le Chef de l’Etat prendra part la 76e Session de l’AG de l’ONU. Les Sénégalais étaient massivement présents à l’accueil devant la Maison du Sénégal. Lors de cette visite le président Sall s’adressera à la séance plénière de l’Assemblée et prendra part à des événements en marge de la Session. Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 25 septembre.